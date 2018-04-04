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İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 30 GÖZALTI

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

04 Nisan 2018 13:45

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği suç örgütü operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin  Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş bölgesinde alacak-verecek ve ticari anlaşmazlıklarda devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği iddia ediliyor. 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Fatih İ.\'nin yaptığı Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde iş adamı ve işletmelerin alacak-verecek ve ticari anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği iddia edilen 36 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı baskında 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 av tüfeği, 2 çelik yelek,  202 mermi ile bir heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 30 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki aramaları devam ederken 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 
 

 
 

 
 

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