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Spor

İSTANBUL'DA SU SPORLARI ŞÖLENİ İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2010 14:35

-İSTANBUL'DA SU SPORLARI ŞÖLENİ İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - 22. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme, Kürek ve Kano Yarışları yarın İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen organizasyon bu yıl Turkcell'in ana sponsorluğunda, OlmukSA ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek. Anadolu yakasında Kanlıca Vapur İskelesi'nden saat 10.00'dan itibaren başlayacak yarışlar, Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek Kürek yarışının startı saat 10.00'da Kanlıca Vapur İskelesi önünden verilecek. Saat 10.20'den itibaren aynı noktadan kano yarışı start alacak. Katılımcı sayısının fazlalığı nedeniyle yüzme yarışı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı grup oluşturularak saat 10.30 ve 10.40'da iki ayrı startla başlayacak.  Yarışları bitiren herkese sertifika verilecek, ilk 3'e girenler ise ayrıca madalya ve kupa ile ödüllendirilecek. Yabancıların yanı sıra Türkiye'den yapılan 3 bin civarındaki başvuru sonrası elemeleri geçerek yarışma hakkını elde edenlerle birlikte toplamda 613 erkek, 133 kadın yüzücünün bu yıl boğazı yüzerek geçeceği duyuruldu. Bu arada, sporcuların emniyetinin sağlanması için İstanbul Boğazı'nda Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki yaklaşık 6 bin 500 metrelik parkur ve çevresi, yarışlar boyunca gemi trafiğine kapatılacak.   Diğer yandan, iki saat içinde yarışı tamamlayamamış yüzücüler bulundukları noktalardan toplanacak ve şişme botlarla rıhtıma ulaştırılacak. Bu sırada görevlilerin ''Sudan çıkın'' ikazına uymayan sporcular diskalifiye edilecek.

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