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Yaşam

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 23:33

-İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın sabah 08.00'den itibaren Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerindeki bazı bölgelerde 24 saat süreyle su kesintisi yapacak. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Terkos-İkitelli ve Terkos-Kağıthane arasında 2200 milimetre çaplı içme suyu iletim hattında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, yarın saat 08.00'den itibaren 24 saat süre ile Arnavutköy merkez, Taşoluk, Bolluca, Haraçcı, İmrahor, Boğazköy, Tayakadın, Balaban, Baklalı, Boyalık, Durusu (Cami ve Zafer Mahalleleri), Yeniköy ve Karaburun, Eyüp'de Işıklar, İhsaniye ve Akpınar köyleri, Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin tamamı, Başakşehir 1., 2., 3., 4. ve 5. Etaplar, Onurkent, Deprem ve Oyak konutları, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Habipler, Yayla, Pirinçci Mahalleleri ve Fenertepe Askeri Bölgesi'nin su alamayacağı kaydedildi. Açıklamada, yarın saat 16.00'dan itibaren 24 saat süreyle Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme, Tevfikbey, Fevzi Çakmak, Kemalpaşa, Sefaköy, Halkalı, Kartaltepe, Gültepe, Sultanmurat, Yeşilova, Cumhuriyet, Fatih, Cennet ve İnönü Mahalleleri ile Bayramtepe'de, 22 Temmuz Perşembe günü de saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında 14 saat süreyle Bağcılar merkez, Mahmutbey, Tavukçudere ve Tem Ekspres yolu arasındaki bölgede su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

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