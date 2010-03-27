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Yaşam

İstanbul'da su kesintisi

27 Mart 2010 14:43

İstanbul'un bazı semtlerinde 30 Martta su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sefaköy depo ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek vana yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Mart Salı günü 09.00-21.00 saatleri arasında Küçükçekmece'de Kanarya, Söğütlüçeşme, Tevfikbey, Fevzi Çakmak, Kemalpaşa, Kartaltepe, Gültepe, Sultanmurat, Yeşilova, Cumhuriyet, Fatih, Cennet ve İnönü mahalleleri su alamayacak.

Aynı gün aynı saatler arasında Bakırköy'ün Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak.

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