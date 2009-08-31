T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da su kesintisi

31 Ağustos 2009 15:29

İstanbul'da bazı semtlere, onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 24.00'e kadar su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, dün Karaköy- Sarıyer ana isale hattında meydana gelen arızanın saat 22.30'da onarıldığı ve bu bölgeye su verildiği kaydedildi.
Söz konusu hat üzerinde saat 02.00 civarında tekrar aynı vanada arıza meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle Karaköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in sahil kesiminin su alamayacağı bildirildi.
Açıklamada, arızanın saat 24.00'e kadar onarılmasının beklendiği belirtilerek, onarımın tamamlanmasının ardından su verilemeyen bölgelere düzenli olarak su verilmeye başlanacağı duyuruldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24