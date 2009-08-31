İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da bazı semtlere, onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 24.00'e kadar su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, dün Karaköy- Sarıyer ana isale hattında meydana gelen arızanın saat 22.30'da onarıldığı ve bu bölgeye su verildiği kaydedildi.

Söz konusu hat üzerinde saat 02.00 civarında tekrar aynı vanada arıza meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle Karaköy, Beşiktaş ve Sarıyer'in sahil kesiminin su alamayacağı bildirildi.

Açıklamada, arızanın saat 24.00'e kadar onarılmasının beklendiği belirtilerek, onarımın tamamlanmasının ardından su verilemeyen bölgelere düzenli olarak su verilmeye başlanacağı duyuruldu.

