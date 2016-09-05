İstanbul'da su kesintisi

İSKİ'nin Silivri Ana İsale Hattında yapacağı yer değişikliği çalışmalarından dolayı bazı ilçelerde 24 saat su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Silivri Ana İsale Hattında yapacağı yer değişikliği çalışmalarından dolayı bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.

24 saat yaşanacak su kesintisiyle ilgili İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Büyükçekmece Silivri Ana İsale Hattında yapılacak olan deplase (yer değişikliği) çalışmasından dolayı, 7 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10.00 ile 8 Eylül 2016 Perşembe günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek.''

Çalışmadan dolayı kesintinin yaşanacağı ilçeler ise şöyle;

Büyükçekmece ilçesi: Büyükçekmece Merkez, Tepecik, Mimarsinan, Mimaroba, Güzelce, Kumburgaz, Celaliye ve Kamiloba bölgeleri

Silivri ilçesi: Silivri ve Selimpaşa bölgelerinin tamamı

Çatalça ilçesi: Çatalca ilçesinin tamamı"