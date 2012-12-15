İstanbul'da su kesintisi!

İstanbul'un bazı semtlerine 17 ve 18 Aralık tarihlerinde su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, "Taksim Meydanı Düzenleme Projesi" inşaatında yapılacak çalışma nedeniyle Beyoğlu'nda Taksim, Gümüşsuyu, Cihangir, Tarlabaşı, Kocatepe, Bülbül, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Katip Mustafa Çelebi, Şahkulu, Tomtom, Firuzağa, Çukur, Hüseyinağa, Cafer Hatun, Asmalımescit ve Çatmamescit mahalleleri17 Aralık Pazartesi günü 14 saat süreyle su alamayacak.

36 saatlik su kesintisi

Fatih Sultan Mehmet; Mahmutbey isale hattındaki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 18 Aralık Salı günü 12.00 ile 19 Aralık Çarşamba günü 24.00 saatleri arasında 36 saat süreyle, Küçükçekmece'de Halkalı Toplu Konutları,Atakent, Mehmet Akif, Atatürk mahallelerinin tamamı ile Halkalı Merkez Mahallesi'nin bir kısmı, Tevfik Bey ve İnönü mahallelerinin üst kotları, Bağcılar'da Mahmutbey, Güneşli, Göztepe, Fatih, Demirkapı, Kirazlı, İstoç, Yenive Evren mahallelerinin bir kısmı, 100 Yıl, Matbaacılar Sitesi, Oto Center, Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi, Organize Sanayi'nin bir kısmı ile Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kesinti yapılacak.

Dudullu Terfi Merkezi'ndeki motopomp grubunun elektrik bakım çalışmaları nedeniyle 18 Aralık'ta, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 6 saat süreyle Ataşehir'de Ferhatpaşa, Mimar Sinan, Mevlana, Yeni Çamlıca, İnönü, Kayışdağı, Fındıklı mahalleleri ile Atatürk Mahallesi'nin bir kısmı, Ümraniye'de Esenşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Tatlısu, Çamlık, Çakmak, Altın Şehir ve Tepeüstü mahallelerine su verilemeyecek.