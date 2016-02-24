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İstanbul'da 'sosyal medya' operasyonu; 14 kişi gözaltına alındı

Operasyona polis helikopteri de destek verdi

24 Şubat 2016 15:20

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden başta Ankara'daki terör saldırısı olmak üzere çeşitli olaylar sonrasında propaganda yaptığı iddia edilen kişilere operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilerin kullandığı sosyal medya adresleri üzerinden kişiler ve yaşadıkları adresler tespit edildi.
 

14 şüpheli gözaltına alındı


TEM ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir'de 17 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteği ile şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. 

Yapılan operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek ve çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildiği öğrenildi.


Takma isimlerle terör örgütü propagandası


Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar IP adreslerini değiştirdikten sonra sahte isimlerle açtıkları sosyal medya hesaplarında terör örgütlerini savunan paylaşımlar yaptığını kaydetti.


Emniyette işlemleri devam ediyor
 

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.
 

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