İstanbul'da son 30 yılın en yoğun yağışı; kar kalınlığı 122 cm'i gördü

İstanbul'da, cuma gününden beri süren kar esareti dün de devam etti. Meteoroloji, dün sabah yaptığı açıklamada, kar yağışının gün boyu artarak gece yarısına dek süreceğini açıkladı. Kar, dün gün boyu Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz’da tipi şeklinde yağarken, Çatalca-Subaşı’nda kar kalınlığı 122 santimetre olarak ölçüldü. İstanbul’da 15 gün süreyle karın yağdığı 1987 yılı mart ayında kentte kar yüksekliği 80 santimetre ölçülmüştü.

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İstanbul Valiliği dün, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatini 15.30’a çekti, TIR’ların trafiğe çıkmasını yasakladı.

Hava, deniz 'durdu'

Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı’nda gemi geçişlerini dün gece için çift yönlü askıya aldı. İDO’nun tüm dış hat seferleriyle BUDO’nun birçok seferi de iptal edildi.

Türk Hava Yolları da Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı. Karın, öğle saatlerinde etkisini artırmasıyla beraber, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları kapandı. İniş yapmak isteyen uçaklar, Antalya’dan Samsun’a, Gaziantep’ten İzmir’e kadar bir çok havalimanına yönlendirildi. THY’nin 10 saat 25 dakikalık uçuştan sonra İstanbul’a gelen Atlanta uçağı da Trabzon Havalimanı’na yönlendirildi. Cuma gününden beri toplam 228 seferini iptal etmek zorunda kalan Pegasus Havayolları da dün de yurt içi ve yurt dışı 74 seferini yapamadı. 1918 misafirini otellerde ağırlayan firma 2 bin 500’e yakın misafirine de ikramda bulundu.

Kentte 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı trafiği de alt üst etti. TEM-Kemerburgaz yol ayrımında yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyemeyen bazı sürücüler de geri gelerek Okmeydanı istikametine girdi. Mesai sonrası evlerine dönmek isteyenler, otobüslerin karla kaplanan yoldan geç gelmesinden dolayı uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.

1987 rekoru

İstanbul’da 15 gün süreyle karın yağdığı 1987 yılı mart ayında kentte kar yüksekliği 80 santimetre ölçülmüştü. İstanbul’da geçmiş yıllarda ölçülen kar değerleri şöyle:2001-40 santimetre, 2004-41 santimetre, 2005-15 santimetre, 2006-36 santimetre, 2012-10 santimetre, 2013-10 santimetre, 2015-21 santimetre.

'Kar tatili' isyanı

Marmara Üniversitesi yönetimi, 70 bine yakın öğrencisine sınavların iptal edildiğini ve okulun kar nedeniyle kapalı olduğunu dün sabah saat 08.00 sıralarında duyurunca büyük tepki çekti. Ertelemeden habersiz yoğun kara rağmen dün sabah okullarına gelen öğrenciler, Twitter üzerinden #marmararezaleti hashtag’iyle isyan etti. Üniversitenin resmi Twitter hesabından, erteleme açıklamasından 15 saat önce sınavların yapılacağı duyurulmuştu.

Kar kalınlıkları

İstanbul ve çevresinde dün sabah ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

- Çatalca-Subaşı: 122 cm.

- Hadımköy, Yassıören: 105 cm.

- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm.

- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm.

- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm.

- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm.

- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm.

- Çekmeköy, Ümraniye, 30 cm.

- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm.

- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

Anadolu bembeyaz

İstanbul’da 2009 yılından bu yana en yoğun kar yağışı ve soğuk yaşanırken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars’ta kaydedildi. Trakya, Batı ve Doğu Anadolu’da gün boyu kar yağışı sürerken, binlerce köy yolu kapandı, karayollarında trafik aksadı. Adana’nın Kozan ilçesinde karda mahsur kalan Hatice Yılmaz (69) ve Hüsne Canbolat (61) adlı iki kadın, 6 saatte kurtarıldı.

İtfaiyeye kar engeli

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Bürnük köyündeki Şirinyazı Göleti kenarında çıkan yangında 6 çadır kül oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kar ve dondurucu soğukta polis ekipleri olası donmaların önüne geçmek için metruk evlerde el fenerleriyle arama yaptı, içinde yaşayan olup olmadığını araştırdı. Bu evlerde bulunan 4 kişi hastaneye götürüldü.

Isparta’da aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yılkı atları şehre indi. Doğada yaşayan 4-5 yılkı atı Isparta merkezdeki Batıkent Mahallesi’nde yerleşim yerleri yakınlarında, çöp kenarlarında ve ağaç diplerinde yiyecek aradı. Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Alacalar Yaylası’nda bir at ile bir köpek kar nedeniyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri, ulaştıkları yayladaki at ve köpeği yoğun bir mücadelenin sonunda kurtardı.