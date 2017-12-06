"İstanbul’da son 20 ayda 38 kişi hafriyat kamyonları nedeniyle hayatını kaybetti"

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul’da son 20 ayda 38 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ve “Yitip giden onca cana rağmen, gerekli tedbirler alınmıyor, sorumlular cezalandırılmıyor” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan CHP’li Adıgüzel, hafriyat kamyonlarını gündeme taşıdı ve şunları söyledi:

AKP’nin durmak bilmeyen rant ve talan hırsı, artık vatandaşlarımızın sağlığına ve canına kast eden boyutlara ulaşmıştır. Başta koca bir şantiyeye dönüşen İstanbul olmak üzere, son birkaç yılda hafriyat kamyonlarının estirdiği terör onlarca insanımızın hayatına mal olmuş, ailelerinin hayatlarını bir anlamda cehenneme çevirmiştir. Bu cinayetlerin sorumlusu, Kentsel Dönüşüm Yasası'nın rant yasasına dönüşmesine göz yuman, deprem toplanma alanlarını müteahhitlere peşkeş çeken AKP iktidarıdır. Bu cinayetlerin sorumlusu, bir taraftan dikey yapılaşmadan şikâyet edip timsah gözyaşları dökerken, diğer taraftan İstanbul'a ihanet itirafları yapan AKP yöneticileridir.

Mayıs 2016’da İstanbul Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin davasında İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) üst düzey 8 çalışanı hakkında soruşturma izni verilmediğine dikkat çeken Adıgüzel, “Şule İdil Dere, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdiğinde 23 yaşındaydı. İstanbul’un göbeğinde gencecik bir insanın daha cenazesi kalkmadan, ona çarpan kamyon şoförü serbest bırakıldı. Davaya ilişkin iddianame ancak 17 ay sonra tamamlanabildi; ancak İdil’in yaşamını yitirdiği yerde yayaların can güvenliği için alması gereken tedbirleri almadığı için sorumlu bulunan İBB’nin üst düzey yöneticilerine yargılama izni dahi çıkmadı. Bir genç kızın hayatından daha değerli ne olabilir de bu soruşturma iznini vermediniz? Önlem almadığınız hafriyat terörüne daha kaç canımızı vereceğiz?

Kadıköy’de, hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Özge Kandemir’i de hatırlatan Adıgüzel, “ Özge, kaldırımda yürürken, bir hafriyat kamyonunun aramızdan aldığı genç bir kardeşimiz. Özge’nin daha cenazesi kalkmadan tam kusurlu bulunan hafriyat şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eğer Türkiye'de gazeteciyseniz, muhalifseniz, fikirlerinizden ötürü aylarca, yıllarca tutuklu kalabilirsiniz, ancak Hükûmetin bitmek tükenmek bilmeyen rant hırsına hizmet ediyorsanız İBB yöneticisi de olsanız, hafriyat kamyonu şoförü de olsanız korunur, kollanır, tutuksuz yargılanır, hatta gerekirse yargılanmanıza gerek bile duyulmaz.