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Yaşam

İstanbul'da sivil polis aracına ateş açıldı

Polis, kaçan saldırganların yakalamak için çalışma başlattı

31 Temmuz 2018 18:21

İstanbul Esenyurt’ta sivil bir polis aracına ateş açıldı. Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sivil polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı.

Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi

Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.

Polise ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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