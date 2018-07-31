İstanbul'da sivil polis aracına ateş açıldı

İstanbul Esenyurt’ta sivil bir polis aracına ateş açıldı. Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sivil polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ateş açtı.



Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi



Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.



Polise ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.