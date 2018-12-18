T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da sis ve yağmur

  Hüseyin COŞKUN-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA)   İSTANBUL'da  gece boyunca görülen puslu hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini sis ve yağmura bıraktı

18 Aralık 2018 15:05

 

Hüseyin COŞKUN-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA)   İSTANBUL\'da  gece boyunca görülen puslu hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini sis ve yağmura bıraktı. Yer yer şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
Gece boyunca hafif pus görülen İstanbul güne yağmur ve sisle uyandı. Şehrin birçok noktasında aralıklarla görülen hafif yağmur ve sis, öğleye doğru Boğaz çevresinde etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada\'dan yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün gözden kaybolduğu görüldü. Öte yandan, Galata Köprüsü\'nde avlanan olta balıkçılarının şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmura rağmen köprüde balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

COŞKUNAkınDHAYerTemmuzKöprüsüGeceBoğazTarihi YarımadaGalata KöprüsüFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24