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İSTANBUL'DA SİS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ İSTANBUL (A.A)

07 Kasım 2010 12:08

-İSTANBUL'DA SİS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı dış hat feribot seferleri ile arabalı vapur seferleri iptal edildi. Dün akşam kapatılan İstanbul Boğazı'nda ise transit gemi geçişleri yapılamıyor. İstanbul'da etkili olan yoğun sis dolayısıyla Yalova-Yenikapı, Kartal-Yalova, Pendik-Yalova, Yalova-Pendik, Yalova-Kartal ve Yenikapı-Yalova ile Yalova-Pendik seferlerinin yanı sıra Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri de iptal edildi. Bu arada, dün akşam 18.20'de transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki ulaşım, yoğun sis nedeniyle sağlanamıyor.

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