İstanbul'da silahlı-satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan silahlı, satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerindeki tekel bayiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
Görgü tanıklarının iddialarına göre 2 kişi ellerinde satırla tekel bayiine geldi.
Adının Muzaffer olduğu öğrenilen dükkan sahibi ve arasında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Tekel bayiinin sahibi silahına davrandı, 2 kişiyi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı bir kişiyi hastaneye kaldırırken, aralarında dükkan sahibinin de bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürerken, hastanedeki yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.