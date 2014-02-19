İstanbul'da silahlı-satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan silahlı, satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerindeki tekel bayiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddialarına göre 2 kişi ellerinde satırla tekel bayiine geldi.

Adının Muzaffer olduğu öğrenilen dükkan sahibi ve arasında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tekel bayiinin sahibi silahına davrandı, 2 kişiyi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı bir kişiyi hastaneye kaldırırken, aralarında dükkan sahibinin de bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürerken, hastanedeki yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.