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Yaşam

İstanbul'da silahlı-satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Görgü tanıklarına göre, tekel bayisi sahibi, 2 kişiyi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti

19 Şubat 2014 00:01

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan silahlı, satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti,  1 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerindeki tekel bayiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddialarına göre 2 kişi ellerinde satırla tekel bayiine geldi.

Adının Muzaffer olduğu öğrenilen dükkan sahibi ve arasında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tekel bayiinin sahibi silahına davrandı, 2 kişiyi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı bir kişiyi hastaneye kaldırırken, aralarında dükkan sahibinin de bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürerken, hastanedeki yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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