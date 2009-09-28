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Yaşam

İstanbul'da silahlı saldırı: 3 ölü

Kadıköy'de, sokak içindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

28 Eylül 2009 03:00

Kadıköy'de, sokak içerisindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi ise hastanede yaşamını yitiridi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Saitbey Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenen kişi ya da kişiler, sokakta bulunan 34 TCZ 98 plakalı Opel marka otomobile silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı şahıs ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın daha sonra hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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