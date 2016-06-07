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İstanbul'da silahlı saldırı; 1 ölü, 3 yaralı

Yaralı olarak hasteneye kaldırılan İbrahim Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

07 Haziran 2016 01:33

İstanbul Kağıthane'de motosiklet üzerindeki 2 kişinin, bir otomobile düzenledikleri silahlı saldırıdı İbrahim Akyıldız hayatını kaybetti

Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, siyah motosiklet üzerinde iki şahıs beyaz renkli otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi ve olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.

Habertürk'ün haberine göre yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Akyıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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