İstanbul'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Mesut Çelik eşi Ebru Pektaş Çelik’ile aile ziyaretinden dönerken yolda lüks bir cip tarafından takip edilmeye başladı.

Uzun süre yaşanan kovalamaca sırasında lüks cipteki kimliği belirsiz kişiler, Mesut Çelik’in kullandığı otomobile ateş etmeye başladı. Cadde üzerinde eşini indiren Çelik'in aracı, kısa bir süre sonra cip tarafından durduruldu. Aracından inerek cadde üzerinde bir dükkana sığınmaya çalışan Çelik, cipteki kişiler ateş edince çatışma çıktı.

Ozan Ural'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, çıkan çatışmada Mesut Çelik, cipte bulunan Uğur Tokgöz ve o sırada yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Çelik’in arabadan indirdiği eşi ise bir apartmana sığınarak olaydan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra şoka giren Ebru Pektaş Çelik, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanıkları, cipin ateş ederek aracı kovaladığını ve olay yerinde durduklarını iki taraf arasında çatışma çıktığını söyledi. Öte yandan çatışma sırasında seken kurşunlar nedeniyle çok sayıda araç kurşunlara hedef oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, delil topladı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.