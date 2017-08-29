İstanbul'da şiddetli sağanak yağış

Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da yağış görüldü. Şiddetli fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, fırtına nedeniyle Taksim Meydanı'nda bulunan kafelerin sandalyeleri havada uçuştu.

Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. İstanbul Boğazı'nda da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Taksim Meydanı'ndaki kafelerdeki sandalyeler havada uçuşmasına neden oldu.

Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü İstanbul'da, yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın 1 saat içinde Anadolu yakasında tesirinin artması bekleniyor. Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı.

Otomobili suda yüzdürdü!

Dolapdere’de yağışla birlikte yollar dereye döndü. Su baskının yaşandığı bir sokakta vatandaşın aracını kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı. Suda yüzen aracı vatandaşın yüzdürmesi dikkat çekti.



Taksim Tüneli sular altında



Yoğun yağışın etkisini gösterdiği Taksim'de otobüs duraklarının olduğu tüneli su bastı. Bazı araçlar tünelde arızalandığı bildirildi.



İDO seferleri iptal edildi

Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ile 19.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

Nuh'un gemisi

Yoğun yağışın ardından çok sayıda yerde su taşkınları yaşandı. Yurttaşlar, sokaklarda ve caddelerde yaşanan akıntılardan korunmak için yüksek alanlara çıktı. Çok sayıda yurttaşın ve sokak hayvanlarının bir tepelikte mahsur kaldığı ana ilişkin görüntü sosyal medyada "Nuh'un gemisi" olarak paylaşıldı.

Şişli'de yükselen sular nedeniyle araçlar mahsur kaldı



İstanbul'da yetkililerden gelen son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede sağanak yağış etkili olurken, yükselen yağmur suları tramvay yolunu da etkiledi. Şişli'de ise yükselen sular nedeniyle araçlar su da mahsur kaldı.

Yere düşen bayrağı böyle kaldırdılar

İstanbul’da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış sırasında Sirkeci’de Büyük Postane önünde gençler, uçan bayrağı yerden alarak kaldırdı.

Tesadüfen orada bulunan, fotoğrafçı Soner Arkan, o anı fotoğrafladı.

Taksim Tüneli'ni su bastı

Taksim Meydanı şiddetli fırtına nedeniyle savaş alanına döndü. Taksim alt geçidi ve Taksim'e çıkan yolları ise sel bastı.

İstanbul'da aniden etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Taksim Meydanı'nı savaş alanına çevirdi. Bir anda bastıran şiddetli yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığınırken şiddetli fırtına meydanı savaş alanına çevirdi. Taksim alt geçidi ve Taksim'e çıkan yolları ise sel bastı.

Piyalepaşa Bulvarı'nı su bastı

Bir anda bastıran ve giderek şiddetini arttıran yağışla birlikte Piyalepaşa Bulvarı'nı su bastı. Sel suları önüne kattığı her şeyi sürekledi.

Hüseyin Öztel: 70 kilo üzerindekiler rahat edebilir

İstanbul'da kuzey bölgelerde sağanak ve dolu yağışı görülebilir diyen Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, daha önceki şiddetli yağışla ilgili uyarısında "Kuvvetli rüzgar olacak. 1.60 boyundan kısa olan insanlar sokağa çıkmasın" demişti. Öztel bu kez de "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de "70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir" diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçicek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten." diye konuştu.

Topbaş uyarmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor." diye yazdı. Yağmurun İstanbul'da saat 19:00 ile 21:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor

Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.

Prof. Şen: Bulutun kalınlığı 10 kilometre

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı.