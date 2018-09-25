T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜYOR-2

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

25 Eylül 2018 09:51

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
İstanbul\'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 
İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle  saat 07:45 ve 10:45\'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. 

Görüntü dökümü:
-----------
-Rüzgarda sallanan ağaçlar
-Dalgalı denizden görüntü
-Yolda yürüyen vatandaşlar
-Yağmurdan görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ertan KILIÇOzan URALİstanbul DHA İstanbulAkşamYerBandırmaYenikapıBostancı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24