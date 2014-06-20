İstanbul'da Shopping Fest'e karşı takas pazarı!

"Bombalara Karşı Sofralar" adlı grup, İstanbul Shopping Fest'i protesto etmek için İstiklâl Caddesi girişine yerleştirilen Shopping Fest kapısının altında "takas pazarı" kurmak istedi. Ancak polisin uyarısıyla, yaklaşık 40 kişilik grup etkinliği Fransız Başkonsolosluğu önünde yapabildi.

Yaprak Karadeniz’in DHA’da yer alan haberine göre, "Markalar sömürüyle büyür, İstanbul Shopping Fest'i protesto ediyoruz" diyen yaklaşık 40 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında İstiklâl Caddesi girişindeki Shopping Fest kapısının altında toplanmaya başladı. Ancak burada önceden önlem alan polis, grubu, "Burası toplanma yeri olarak yasak. Yapacağınız etkinliği Galatasaray 'da ya da Fransız Başkonsolosluğu önünde yapabilirsiniz" diye uyardı. Bunun üzerine, grup, görevli polisler eşliğinde Başkonsolosluk önüne yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında polis ile grup arasında kısa süreli gerginlikler yaşanmasına rağmen, "takas pazarı" Fransız Başkonsolosluğu önünde kuruldu.

Daha çok giysi ve kitabın yer aldığı mini pazarın amacının herkesi tüketim kültürüne karşı harekete geçirmek olduğunu vurgulayan grup adına açıklamayı Cansu Tüzmen okudu. Tüzmen, şunları söyledi:

"AVM'den alınanlar sömürü ile üretilir. Bugün hâlâ dünyadaki 27 milyon insan bizim için köle. Kaç tane hayvanın köle olduğu hesaplanmıyor bile. Alışverişin ihtiyaçtan şölene çevrilmesi oldukça tehlikeli. Bot yapılmak üzere derisi yüzülen Hindistan'daki ineği, palm yağı için Endonezya'da kesilen ormanı, tek taş yüzük için kırbaçlanan Sierra Leone'liyi ve kot taşlarken Türkiye 'de ölen işçiyi unutuverir insan. Türkiye'de yaşayan insanların 46 milyonu yoksulken, daha fazla satın almaya teşvik, insanların cebindeki son kuruşa göz dikmektir. İstanbul Shopping Fest yüzde 99'un cebindekileri yüzde 1'in cebine taşımak için düzenlenmiş bir partidir."

Basın açıklamasının ardından, grup sözcüsü Güray Tezcan, pazarın 3 saat süreceğini, ihtiyacı olanların gelip takasla alışveriş yapabileceğini söyledi. Takas pazarına en büyük ilgiyi çevredeki Suriyeli çocuklar ve sokak çocukları gösterdi.