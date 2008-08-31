İstanbul'da sergi sezonu başlıyor. Milliyet Gazetesi'nden Yasemin Bay'ın hazırladığı sergi takvimine göre Eylül ayından itibaren İstanbullu sanatseverleri tam bir sergi maratonu bekliyor.



Sezonun en beklenen sergilerinden olan, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde 19 Eylül’de açılacak “İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali” adlı sergi, 19 Ocak 2009’a kadar izlenebilecek.



İstanbul Modern ilk iki sergisinde dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiriyor. İlk sergi Verbund Koleksiyonu’ndan oluşan “Suyun Bir Arada Tuttuğu” (10 Eylül 2008 - 11 Ocak 2009): Aralarında Cindy Sherman, Gordon Matta-Clark, Cecil Beaton’un da olduğu 37 sanatçının 117 yapıtı yer alacak. Küratörlüğünü Paolo Colombo’nun üstlendiği “Gölgeye Övgü” de (27 Ocak - 3 Mayıs 2009) çarpıcı bir sergi olacak. Şu sıralar Tate Britain’de sergilenen “Doğu’nun Cazibesi” sergisi ise Pera Müzesi sayesinde İstanbul’a geliyor. 26 Eylül 2008 - 11 Ocak 2009 tarihleri arasında açık kalacak sergi Britanyalı Oryantalist ressamları kapsıyor.



Korda’nın gözünden CheSantralistanbul’daki “Korda’nın Objektifinden Che” adlı sergi (9 Ekim - 31 Aralık), Ernesto Che Guevara’nın 1960’ta Alberto Diaz Korda tarafından çekilen “Guerrillero Heroico” isimli portresinin hızla üretilen bir tüketim aracı haline gelmesini anlatıyor.



Galeri Nev, sezonu 10 Ekim’de Canan Tolon sergisiyle açacak. Tolon bir seneyi aşkın süredir üzerinde çalıştığı ve haziran ayında San Francisco’daki Paul Anglim Gallery’de sergilediği “Glitch” adını verdiği dizisini Galeri Nev’e taşıyacak.



Galerist’in en dikkat çekici çalışması ise kuşkusuz, ‘tasarım dehası’ kabul edilen Ross Lovegrove’un tasarımlarını içeren, Türkiye’deki ilk kişisel sergisi (11 Kasım - 20 Aralık). Sergideki nesnelerin bir bölümü dünyada ilk kez sergilenecek.

Evin Sanat’ın Neşe Erdok sergisinde (7 - 28 Ekim) sanatçının gündelik hayattan izlenimleri ile kurguladığı zengin anlatımlı grup kompozisyonları, portreleri ve otoportreleri yer alacak. Ardından, Nedret Sekban sergisinde (16 Aralık 2008 - 10 Ocak 2009) sanatçının desenlerini göreceğiz.



Yapı Kredi Kültür Sanat sezonun ilk yarısında dikkat çekici 2 sergi hazırlıyor. Sergilerden ilki Halil Altındere’ye ait. Güncel sanatın genç ve yetenekli isimlerinden olan Altındere’nin “Bunun bir sergi olduğundan emin değilim” (18 Eylül - 11 Ekim) adlı sergisinin yanı sıra Fausto Zonaro’nun daha önce Türkiye’de sergilenmemiş eserleri de 24 Eylül - 1 Kasım’da Yapı Kredi’ye konuk olacak.



Ustalar ve gençler



10. yılını kutlayan Galeri Apel ise bir dizi ’10. yıl etkinliği’yle karşımızda olacak. İlk olarak Canan Pak sergisi (11 Eylül - 11 Ekim) Galeri Apel’de açılacak. Ardından aralarında Azade Köker, Can Göknil, Şakir Gökçebağ’ın da bulunduğu 47 sanatçının eserlerinin yer aldığı karma sergi Fransız Kültür Merkezi (12 Eylül - 10 Ekim) ve Tütün Deposu’nda (13 Eylül - 7 Ekim) açılacak.

C.A.M Galeri Frankfurt Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak Almanya’da gerçekleştireceği sergisinin ardından genç bir ressamla kapılarını açıyor: Nihal Martlı sergisi (6 Kasım - 6 Aralık).

Akbank Sanat’ta iki karma sergiyle karşılaşacağız. İlkin, “Vecd Halleri’nde (5 Eylül - 19 Ekim) Banu Cennetoğlu, Seza Paker ve Nasan Tur’un işleri yer alacak. Michael Snow, David Altmejd, Jerome Fortin ve Jocely Robert’ın çalışmalarından oluşan “Metamorfoz” da (6 Kasım - 20 Aralık) Akbank Sanat’ta olacak.



Komet’in sergisi Şubat'ta



Milli Reasürans, “Temsil Etme / Temsil Edilme” (6 - 29 Kasım) sergisiyle çağdaş Alman fotoğrafçılığından örnekler sunacak. Galeri Artist ise ilk yarı sezonda yurtdışından önemli sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapacak: Pierre Alechinsky (9 - 30 Eylül), Ben Willikens (3 - 21 Ekim), Johan Tahon (4 - 30 Kasım), Ramin Haerizadeh (2 - 31 Aralık). Karşı Sanat’ın en dikkat çekici sergisi Burhan Kum ve Genco Gülan’dan geliyor. “İki Süper Film” adlı sergide (8 Ekim - 1 Kasım) Kum’un yağlıboyaları, Gülan’ın video ve yerleştirmeleri olacak. Ayrıca şubat ayında da Komet’in sergisi açılacak.