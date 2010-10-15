-İSTANBUL'DA ŞEHİR İÇİ DENİZ ULAŞIMA YENİ ŞİRKET İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Son 5 yıldır İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş bünyesinde hizmet veren İstanbul Şehir Hatları, İDO'dan ayrılarak ''İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'' adıyla yeni bir şirkete dönüştü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye iştiraklerinden Kiptaş, İspark, Belbim, Ulaşım A.Ş ve İston'un ortak olduğu, tamamı Büyükşehir Belediyesine ait Şehir Hatları A.Ş'nin 5 milyon TL sermayeyle kurulduğu belirtildi. Toplam 14 hat ve 49 iskelede, 34 yolcu vapuru ile Boğaziçi, Haliç ve Adalar'a hizmet verecek olan Şehir Hatları A.Ş Genel Müdürlüğüne, Gemi İnşa ve Makine Mühendisi Süleyman Genç'in getirildiği kaydedildi. Özelleştirilme çalışmaları devam eden İDO'nun, diğer feribotlar ve deniz otobüsleri ile İstanbul dışına yönelik seferleri yapacak şekilde düzenlendiği aktarılan açıklamada, böylece 1851 yılından bu yana Şehir Hatları olarak hizmet veren şehir içi deniz ulaşımının yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam edeceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleyman Genç, amaçlarının, asli kamusal hizmetlerini turistik ve kültürel bir hizmet potansiyeliyle birleştirmek ve İstanbul'un siluetine tarihi yarımada ve Kızkulesi'nin yanı sıra Şehir Hatları vapurları ile katkıda bulunmaya devam etmek olduğunu vurguladı.