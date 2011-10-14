-İstanbul'da Sarkozy'e protesto İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Ermenistan ziyaretinde, 1915 olaylarını ''soykırım'' şeklinde tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Beyoğlu'nda protesto edildi. Taksim Meydanı'nda toplanan MHP İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, ''Sarkozy Cezayir'e Fransız Kalma'' yazılı pankart açtı. Cezayir soykırımına maruz kalanların resimlerinin bulunduğu maskeler takan grup üyeleri, ''Binlerce çocuğu yetim bıraktın Fransa'', ''Sarkozy Cezayir'e Fransız kalma'' sloganları eşliğinde İstanbul'un Fransız Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan, geçen hafta Ermenistan ziyareti sırasında 1915 olaylarını ''soykırım'' şeklinde tanımlayan Sarkozy'nin Türkiye'ye saygısızlık yaptığını dile getirerek, ''Bu saygısız ve tehditkar sözler, gerçeklerden uzak, tarihi yanıltmalarla dolu siyasi beklentisi olan bir açıklamadır'' dedi. Başkan, ''Türkiye tarihiyle yüzleşmeli'' diye bir beyanda bulunan Sarkozy'nin sözlerinin tamamıyla, ülkesinde düşen oylarını yükseltmeye yönelik bir seçim hamlesi olduğunu iddia ederek, Sarkozy'den Cezayirli Müslümanlara yapılan katliamların hesabını vermesini istedi. Sarkozy'nin çok büyük bir yanılgı ve cehalet içinde olduğunu söyleyen Başkan, ''Böyle olmasa, ekonomik ve siyasi kazancı için bir Ermeni Lobisi yalanı olan bu basit siyasete alet olmazdı. Sarkozy'nin acil tarih öğrenmeye ihtiyacı vardır. Tarih okuyarak sadece cehaletini aşabilir, erdemli bir devlet adamı olmak istiyorsa, Türk tarihini iyi okumalı ve idrak etmelidir'' şeklinde konuştu. Grup, daha sonra dağıldı.