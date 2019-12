İstanbul'da sanat zamanı

Dünyanın dört bir yanından 70 sanatçının 141 yapıtının sergileneceği İstanbul Bienali yarın başlıyor. Kent iki ay boyunca sanatla iç içe yaşayacak.



İnsan Neyle Yaşar? teması ile Koç Holding'in ana sponsorluğunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 11. Uluslararası İstanbul Bienali yarın başlıyor. 8 Kasım'a kadar devam edecek bienal, dünya güncel sanat platformunun birçok önemli ismini de İstanbul'da ağırlayacak.



Uluslararası sanat çevrelerinden eleştirmen, küratör, müze ve galeri yöneticileri ile yabancı basın mensupları da dahil 2 bin 500'e yakın konuk, İstanbul Bienali'ni görmek için açılış haftasında İstanbul'da olacak. Bienale, Tophane'de İstanbul Denizcilik İşletmelerine ait alandaki 3 numaralı Antrepo, Tophane'deki Tütün Deposu ve Şişli'deki Feriköy Rum Okulu ev sahipliği yapacak.



Küratörlüğünü, küratör kolektifi WHW'nin (What, How & for Whom/Ne, Nasıl ve Kimin İçin) üstlendiği ve başlığını Bertolt Brecht'in 1928'de Elisabeth Hauptmann ve Kurt Weill ile birlikte yazdığı Üç Kuruşluk Opera adlı oyunun ikinci perdesinin kapanış parçası olan İnsan Neyle Yaşar? adlı şarkıdan alan bienalin basın açılışı dün Denizcilik İşletmeleri 3 No'lu Antrepo'da yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen açılışta konuşmacı olarak WHW üyeleri Ivet Curlin, Ana Devic, Natasa Ilic ve Sabina Sabolovic'in yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Uluslararası İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer katıldı.



Kapitalizm ve sanat



Basın toplantısında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile 2010'dan Şekib Avdagiç konuşmalarında bienalin İstanbul'un uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasında oynadığı önemli role dikkat çekti. Açılışta WHW üyeleri de bienalin kavramsal çerçevesine değindi.



Küratörler amaçlarının Brecht'e yeniden keşfedilmesi ve yeni kuşaklara gösterilmesi gereken bir klasik olarak bakmak olmadığını söylediler. Onu tekrar gündeme getirerek çağdaş kapitalizm koşullarında sanatsal uğraşın rolü hakkında bir düşünme denemesine girişmeyi hedeflediklerini belirten küratörler, günlük pratikleri, değer sistemlerini ve eylem biçimlerini yeniden değerlendirmeyi amaçladıklarını anlattılar. Bienal sergileri iki ay boyunca pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-19.00 arasında gezilebilecek.



Rakamlarla İstanbul Bienali



40 ülkeden 70 sanatçı yer alıyor. Bu sanatçıların 9'u Türk.

30 kadın 32 erkek 3 ortak proje ve 5 kolektif bienale katılıyor.

Toplam 6 bin metrekare genişliğindeki üç alanda 141 yapıt sergilenecek.

En genç sanatçı 27 en yaşlı sanatçı 76 yaşında. Sanatçılardan beşi hayatta değil.

İstanbul Bienali'nin planlanan bütçesi ise 2 milyon 50 bin 299 Avro. Bütçe gelirlerinin yüzde 26'sı uluslararası destekçi kurumlardan, yüzde 25'i yerel sponsorluktan, yüzde 1'i katalog ve diğer satışlardan, yüzde 3'ü ayni sponsorluktan, yüzde 10'u bilet satışlarından, yüzde 15'i 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nden, yüzde 5'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, yüzde 15'i ise Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu'ndan sağlanıyor.