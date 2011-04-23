-İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONU: 20 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - İstanbul'da, tanınmış markaların sahte ürünlerini piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında iki kamu görevlisinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Tanınmış markaların sahte ürünlerini piyasa sürdükleri iddiasıyla bir şebekeyi yaklaşık 6 aydır takip eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sabah saatlerinde 150'nin üzerinde ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 20 kişiyi gözaltına alan ekipler, çok sayıda sahte çanta, kemer, cüzdan, saat, telefon ve tekstil ürünlerine de el koydu. Bu arada operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayının artabileceği öğrenildi.