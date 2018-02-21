İstanbul'da sahte ürün operasyonu

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA düzenlenen operasyonda cinsel içerikli ilaç, kozmetik ve gıdalardan oluşan 50 bin sahte ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece\'de sahte ürün yapılan imalathane tespit etti. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye sabah erken saatlerde baskın yapıldı. Baskında 50 bin adet cinsel içerikli ilaçlar, gıda ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İnternet üzerinden satıldığı belirtilen ürünlerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede, ürünlerin sağlığa zararlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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