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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

FATİH'TE bir depoda çeşitli markalara ait sahte 9 bin 835 şişe dolu parfüm ele geçirildi

12 Mayıs 2018 16:56


FATİH\'TE bir depoda çeşitli markalara ait sahte 9 bin 835 şişe dolu parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Fatih\'te bir işyerinde sahte parfüm depolandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında brandalarla üstleri örtülmüş kolilerin içinde çeşitli markalara ait 9 bin 835 şişe dolu parfüm buldu. Olayla ilgili olarak depo sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin Vatan Caddesi\'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. 
 

 
 

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