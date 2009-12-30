İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte ve kaçak içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'teki bazı iş yerlerinde yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte ve kaçak içki bulunduğu ihbarını aldı.



İhbar üzerine yaklaşık 25 iş yerine düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte içkiler ile yurda kaçak yollardan sokulan içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.



Bir sahte içki imalathanesinin de aralarında bulunduğu iş yerlerine yapılan baskında, 3 bin şişe sahte ve kaçak içki ile 1500 karton kaçak sigara ele geçirildi.



Yetkililer, baskın düzenlenen iş yerlerinde sahte içkilerin gizli bölmelere saklandığını ifade ederek, operasyon sırasında kapalı bazı iş yerlerinin çilingir yardımıyla açılarak arandığını bildirdi.