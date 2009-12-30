T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da sahte içki operasyonu

30 Aralık 2009 21:43

İstanbul'da sahte ve kaçak içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'teki bazı iş yerlerinde yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte ve kaçak içki bulunduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine yaklaşık 25 iş yerine düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte içkiler ile yurda kaçak yollardan sokulan içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Bir sahte içki imalathanesinin de aralarında bulunduğu iş yerlerine yapılan baskında, 3 bin şişe sahte ve kaçak içki ile 1500 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer, baskın düzenlenen iş yerlerinde sahte içkilerin gizli bölmelere saklandığını ifade ederek, operasyon sırasında kapalı bazı iş yerlerinin çilingir yardımıyla açılarak arandığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24