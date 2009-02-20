İstanbul'da 'Sağlık' dolandırıcılığı

Başkalarına ait sağlık karneleri üzerinden sahte kupür basıp devleti dolandırdıkları ileri sürülen 5'i doktor 20 kişi gözaltına alındı.



Aralarında çok sayıda eczacının da bulunduğu zanlıların, geniş çaplı dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin temin ettikleri yaşlı ve kimsesiz kişilere ait sağlık karneleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.



Yapılan incelemelerde, temin edilen sağlık karneleri üzerine ilaç yazan bu kişilerin ilaçları aldıktan sonra üzerlerindeki kupürleri kopyaladıkları tespit edildi. Orijinal kupürleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderen şebeke elemanlarının, kopya kupürler üzerinden devleti yüklü miktarda dolandırdıkları tespit edildi.



Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, Anadolu yakasında operasyon başlattı. Operasyonda devlet hastaneleri ile bazı özel hastanelerde çalışan 5 doktor gözatına alındı. Devam eden soruşturmada çeşitli eczanelerde çalışan kişiler ile bazı ilaç mümessillerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 20 kişi, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda sağlık karnesi, sahte ilaç kupürleri ile ilaç kutuları da incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.



Yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmazken, ele geçirilen belgelerin incelendikten sonra dolandırıcılık boyutunun ortaya çıkacağına dikkat çektiler. (İHA)