T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA  İstanbul genelinde birçok bölgede sağanak yağış etksisini gösteriyor

16 Haziran 2018 23:47

Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA 
İstanbul genelinde birçok bölgede sağanak yağış etksisini gösteriyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde akşam saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Bazı Bazı vatandaşlar uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanırken trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Yağmur görüntüsü
-Zor anlar yaşayan vatandaşlar
-Traifkten görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLUCemilDHA  İstanbulYağmuraMeteoroloji Genel MüdürlüğüBazı BazıGörüntü Dökümü Yağmur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24