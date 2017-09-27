İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti, FSM'de ise trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak Avrupa yakasının büyük bölümü ile özellikle Beykoz, Kadıköy, Üsküdar ve Şile'de etkili oldu. Açıklamada, kentte son bir saat içerisinde metrekareye 75 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Sarıyer'de yollar dereye döndü

İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta dereye döndü.

Öte yandan Silivri'de de etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle sokak aralarında su birikintileri oluştu, bazı ilçe sakinleri yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti.

Beykoz'da ise yağışla eş zamanlı olarak lodos da etkili oldu. Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle araçlar uzun süre kontak kapattı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Beykoz Çayır Festivali'nin bu akşamki programı hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edildi.

Sarıyer’de yağan şiddetli yağışın ardından caddeler adeta dereye döndü. Araçlar su ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise bahçelerine dolan suları kovalar yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Bölgede etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağının tahmin edildiğini açıklamıştı. Açıklamada vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması istenmişti.

Yağış öncesi kara bulutlar

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gün batımına yakın saatlerde Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçaklar ile kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ilginç görüntü oluşturdu.