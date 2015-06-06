Fuat Avni yazdı, polis İstanbul'da şafak operasyonu başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy'de daha önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. İçeriği sır gibi saklanan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğleden sonra operasyonun PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik olduğu ortaya çıktı. PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle 17 kişi gözaltına alındı.

Ekipler operasyon kapsamında, Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında bulunan bir daireye Özel Harekat Timleri ile baskın düzenledi. Dairede yapılan aramanın ardından 1 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Basın mensuplarına tepki

Bu sırada şüphelinin yakınları operasyonu görüntüleyen gazetecilere tepki gösterip üzerlerine yürüdü. Polisin araya girmesi sonucu gerginlik sona erdi.

Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken, diğer adreslerde de çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sivil polis araçlarıyla hastaneye getirilen ve aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fuat Avni gece yarısı duyurmuştu

Twitter fenomeni Fuat Avni, gece yarısı söz konusu operasyonla ilgili olduğu düşünülen paylaşımlar yapmıştı. Fuat Avni, sabah saatlerinde İstanbul'da yapılacağını öne sürdüğü operasyona ilişkin olarak, "HDP, barajı geçmesin diye her yol deneniyor. gözaltına alınacaklar arasında, HDP'nin sandık görevlileri de var" iddiasında bulunmuştu.