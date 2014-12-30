İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının bugün öğleden sonra artacağını belirtirken, gereken önlemlerin alındığını açıkladı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin hava tahmin raporlarına göre; İstanbul bu gece yarısından sonra kar yağışı ve fırtınanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın öğleden sonra hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerden itibaren rüzgarın 70-90 km/saat eseceği, yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi" denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış hava koşullarıyla mücadele hazırlıkları çerçevesinde 80'i birinci öncelikli olmak üzere 308 güzergahta yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki yol ve meydanlarda çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının, 2014-2015 kış sezonu için aralarında "kar kaplanı"nın da bulunduğu 4 bin 815 personel ile 1028 araç ve iş makinesiyle çalışma yürüteceği bildirilen açıklamada, belediyenin depolarında 209 bin ton tuzun hazır bekletildiği ifade edildi.

İlçe belediyelerine ihtiyaç durumunda tuz takviyesi yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "64 ayrı noktada ise 1385 ton solüsyon depolandı. İhtiyaç halinde ise saatte 25 ton kapasiteli solüsyon tesislerinde üretim yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm birimler ile ihtiyaç halinde hizmet veren şirketlerden araç ve personel desteği sağlanacak. AKOM Koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara İtfaiye, 45 adet afet müdahale ve kurtarma aracı ve 1058 personeliyle katılacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı; Kadıköy, Taksim, Saraçhane, Yenikapı, Eminönü, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Göztepe, Kartal meydanlarında, 223 personel ve 38 araçla çalışma yapacak."

Atık Yönetimi Müdürlüğünün de 613 durak, 207 üst geçit ve alt geçit ile 7 çöp aktarma istasyonu, işleme tesisleri ve depo sahası yollarında 616 personel ve 71 araçla görev yapacağı ifade edilen açıklamada, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 147 traktörkar kürüme ekibi, muhtarların sorumluluğunda kendi köy yollarını açmak için görev bölümü yaptı" denildi.

Açıklamada, AKOM'da Zabıta Daire Başkanlığı, İSKİ, İETT, İGDAŞ, İSFALT, Trafik Müdürlüğü, Sağlık Daire Başkanlığı, Beyaz Masa, BEDAŞ, AYEDAŞ, Karayolları ile Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin de görev yapacağı kaydedildi.

İstanbul 9 bölgeye ayrıldı

Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları için İstanbul'un 9 bölgeye ayrıldığı bildirilen açıklamada, metrobüs yolunun sürekli ulaşıma açık tutulacağı belirtildi.

Ana arterlerde 28 ayrı noktaya yerleştirilen BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile buzlanma noktalarının 3 saat önceden tespit edileceği vurgulanan açıklamada, "Ekipler 30 dakika arayla belirtilen yerlerde kürüme ve tuzlama çalışması yapacak. 52 kilometre uzunluğundaki metrobüs yolu sürekli ulaşıma açık bulundurulacak. Kritik kavşaklarda 50 adet kurtarıcı ve çekici 24 saat esasına göre yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek" ifadeleri kullanıldı.