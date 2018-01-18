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 İstanbul'da rüzgarın hızı 93.6 kilometreye ulaştı

Sinan BİLGİLİ - / İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da dün akşam saatlerinden sabaha kadar şiddetli rüzgar etkili oldu

18 Ocak 2018 13:55

Sinan BİLGİLİ - / İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da dün akşam saatlerinden sabaha kadar şiddetli rüzgar etkili oldu.  Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında  dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Hava ve deniz seferlerinde aksamalar yaşandı.
Meteoroloji\'den edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar gece saatlerinde 93.6 kilometreye kadar ulaştı. Lodosun en kuvvetli olduğu yer 93.6 kilometre ile Beykoz oldu. Rüzgar hızı Kartal\'da 92.2 , Beylikdüzü\'nde ise 89.3 ölçüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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