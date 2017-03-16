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İstanbul'da Reina katliamı benzeri saldırıya hazırlanan 2 IŞİD'li gözaltına alındı

Saldırganların, Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov'la aynı hücreden oldukları belirtildi

16 Mart 2017 19:08

İstanbul'da Reina katliamı benzeri terör saldırısına hazırlanan IŞİD üyesi 2 kişi, 2 kalaşnikof ve yüzlerce mermi ile yakalandı. 2 kişinin Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov'la aynı hücreden oldukları belirtildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Kağıthane'de saklandıkları ve 'Hücre Evi' olarak tespit edilen adrese yapılan baskında 2 Kalaşnikof , 500 mermi  bulundu.

Hücre evindeki yabancı uyruklu C.C. ve İ.D. gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

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