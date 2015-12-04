İstanbul'da polis baskını; 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de "PKK'ya ait olduğu" ileri sürülen bir eve yönelik operasyonda çıkan çatışmada bir kadın öldü, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sancaktepe'de bir eve düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığı, çatışmada bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, operasyon düzenlenen evin bir hücre evi olduğunu, çatışmada ölen kadının ise PKK üyesi olduğunu ileri sürdü. Bina çevresindeki polislerin 3 kişiyi gözaltına aldığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.