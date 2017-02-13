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BBC Türkçe

İstanbul'da PKK operasyonu: 70 gözaltı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK mensuplarının "gelecek günlerde kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleyeceği" istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 34 kişi aranıyor.

13 Şubat 2017 11:56

İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği" istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 kişinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerden 70'i gözaltına alındı.

AA, "adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler" ele geçirildiğini duyurdu.

Doğan haber ajansı, operasyona Özel Harekât ekiplerinin ve polis helikopterlerinin de destek verdiğini bildirdi.

Diğer 34 şüphelinin arandığı belirtiliyor.

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