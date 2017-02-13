İstanbul'da PKK operasyonu: 70 gözaltı

İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği" istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 kişinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerden 70'i gözaltına alındı.

AA, "adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler" ele geçirildiğini duyurdu.

Doğan haber ajansı, operasyona Özel Harekât ekiplerinin ve polis helikopterlerinin de destek verdiğini bildirdi.

Diğer 34 şüphelinin arandığı belirtiliyor.