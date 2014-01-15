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İstanbul'da PKK, DHKP-C ve MLKP'ye eş zamanlı operasyon

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı, Emniyet, bomba düzeniği ele geçirdiğini açıkladı

15 Ocak 2014 01:15

 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK, MLKP ve DHKP-C örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken 3 cam kavanoz içerisinde hazırlanmış parça ve basınç etkili fitil ateşlemeli el yapımı bomba bulunduğu açıklandı.
Doğan Haber Ajansı'na göre, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden MLKP üyesi olduğu iddia edilen 3 kişinin silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu ve eylem yapılması düşünülen polis merkezinin krokisi ile üst düzey polis ve asker isimlerinin yer aldığı bir liste ele geçirildiği açıklandı. 
 

'Sansosyonel eylem'

 
Operasyonlarla ilgili emniyetten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ilimiz genelinde sansasyonel eylem hazırlığında olan bölücü ve sol tandanslı terör örgütlerine yönelik olarak 19-26-28-30 Aralık 2013 ve 09 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlemiş olduğu operasyonlarda 10 kişi yakalanmıştır" denildi. 
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun mahkemece tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramalarda 3 cam kavanoz içerisinde hazırlanmış parça ve basınç etkili fitil ateşlemeli el yapımı bomba, örgütsel doküman ve eylem yapılması düşünülen polis merkezinin krokisi, eylemlerde kullanılan çok sayıda kıyafet, örgütsel doküman ve dijital malzeme, bomba yapımında kullanılan çok sayıda katı ve sıvı madde, elektronik devreler, düzenekler, sahte kimlikler, üst düzey polis ve asker isimlerinin yer aldığı bir liste bulunduğu açıklandı.

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