İstanbul'da PKK bombacısı yakalandı

İstanbul'da bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde bombalı eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyesiyle, bu kişiye yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 6 kişi yakalandı. Eylemcinin, saldırıda kullanacağı plastik patlayıcıyı getiremediği için bombayı kendisinin imal ettiği tespit edildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında bomba eğitimi aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yurda giriş yapan örgüt üyesini, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen bombacı, İstanbul'a geldikten kısa süre sonra örgüt üyeleriyle bağlantıya geçti.



Patlayıcı gelmedi, kendi üretti



Polisin tespitlerine göre, eylemcinin İstanbul'a geldiği tarihten 15 gün sonra, örgüt üyesi bir kurye, saldırıda kullanılacak bombayı Irak'ın kuzeyinden getirecekti. Ancak kurye, bombayı getiremedi. Bunun üzerine bombacı, kaldığı evde piknik tüpünün içerisine maytap tozu ve demir parçaları yerleştirerek cep telefonu düzenekli bomba imal etti.



Hedef polis merkeziydi



Bombanın hazırlanmasının ardından eylemci ve örgüt üyeleri, saldırı düzenlenecek olan yerlerle ilgili keşif çalışmasına başladı. Polis merkezi yakınlarında keşif yapıldığını tespit eden polis ekipleri, Perşembe günü operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat timlerinin de desteğiyle sabah saat 05.30 sıralarında hücre evlere şok baskınlar düzenlendi.



Operasyonda, bombacının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eylemcinin kaldığı evde yapılan aramalarda, içerisine maytap tozu ve demir parçaları yerleştirilerek telefon düzeneğine bağlanan piknik tüpü bombası ve bomba yapım malzemeleri ele geçirildi, diğer adreslerde ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

