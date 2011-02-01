-İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR AZALDI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - İstanbul'da geçen ay perakende fiyatlar yüzde 1,01 oranında azalış gösterirken, toptan fiyatlar yüzde 2,81 oranında artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,01 azaldı, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise yüzde 2,81 oranında arttı. İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2011 yılı Ocak ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 4,86, toptan fiyatlar ise yüzde 13,33 oranında artış kaydetti. Söz konusu indekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2011 yılı Ocak ayında, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 10,32 oranında arttı.