T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR AZALDI İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2011 14:38

-İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR AZALDI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - İstanbul'da geçen ay perakende fiyatlar yüzde 1,01 oranında azalış gösterirken, toptan fiyatlar yüzde 2,81 oranında artış kaydetti.     İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,01 azaldı, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise yüzde 2,81 oranında arttı.  İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2011 yılı Ocak ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 4,86, toptan fiyatlar ise yüzde 13,33 oranında artış kaydetti.      Söz konusu indekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2011 yılı Ocak ayında, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 10,32 oranında arttı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24