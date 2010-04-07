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Yaşam

İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapalı olacak

07 Nisan 2010 13:35

T24- 46.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonu nedeniyle 11 Nisan Pazar günü saat 04.00 ile 17.00 arasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yenikapı Deniz Otobüsleri İskelesi'nden, Eminönü Vapur İskelesi'ne Sahil Yolu Gidiş-Dönüş ile Ahırkapı'dan Sultanahmet Meydanı'na çıkan yol ve Sultanahmet Meydanı tamamen trafiğe kapanacak.

Bisiklet Federasyonu Yetkilileri, YGS Sınavı nedeniyle bu bölgede sınava girecek öğrenci ve ailelerinin kapalı olan yol güzergahlarını dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

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