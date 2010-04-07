İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapalı olacak

<b><span class="arabaslik"><b>T24- </b></span>46.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonu nedeniyle 11 Nisan Pazar günü saat 04.00 ile 17.00 arasında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.</b> \n<table class="gls">\n<tbody>\n<tr>\n<td><div id="videoGal"><div id="photoGal"></div></div></td></tr></tbody></table><br /><strong class="top">Yenikapı Deniz Otobüsleri İskelesi'nden, Eminönü Vapur İskelesi'ne Sahil Yolu Gidiş-Dönüş ile Ahırkapı'dan Sultanahmet Meydanı'na çıkan yol ve Sultanahmet Meydanı tamamen trafiğe kapanacak.<br /><br />Bisiklet Federasyonu Yetkilileri, YGS Sınavı nedeniyle bu bölgede sınava girecek öğrenci ve ailelerinin kapalı olan yol güzergahlarını dikkate almaları gerektiğini bildirdi.</strong>