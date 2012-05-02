İstanbul'da patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki Özgür Metal isimli iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, bakalit malzemeden tencere sapı üreten işçiler, üretim bandının sonundaki kazanın ısısını arttırmak için ateş yaktı.

Ateşin hızlanması için tiner kullanılması üzerine basıncı artan kazanda patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle fırlayan metal kapak işçilerden Ersin Kaya'nın (24), kafasına isabet etti.

Ersin Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Dursun Çiftçi (28) hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın sesi üzerine kazanın bulunduğu yere gelen diğer işçiler arkadaşlarını kanlar içinde görünce itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı işçi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden Abidin Özdemir, "Arkadaşlar kazanın ısısını arttırmak için ateş yakmışlar. Her halde ateşi hızlandırmak için tiner kullanınca patlama meydana gelmiş" diye konuştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, daha önce firmaya geçici ruhsat verildiğini belirterek, "Biz firmanın başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapmış, kendilerine geçici ruhsat vermiştik. Ancak, yapılan iş gayri sıhhi malzeme üretimi olduğundan sorumluluk bizde değil. Büyükşehir belediyesinde olduğu için oraya yönlendirildiler. Sanırım oraya da başvuruları olmuş. Böyle elim bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntülüyüz. Bu tarz sanayi sitelerinin artık yerleşim yerlerinden uzakta olması gerekiyor. Zaten bu işletme buradan taşınacağını da belirtmişti" diye konuştu.

İncelemeler devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'Yerleşim yerlerinden uzak olması lazım'

Bu arada Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aydıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce firmaya geçici ruhsat verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz firmanın başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapmış, kendilerine geçici ruhsat vermiştik. Ancak, yapılan iş gayri sıhhi malzeme üretimi olduğundan sorumluluk bizde değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu için oraya yönlendirildiler. Sanırım oraya da başvuruları olmuş. Böyle elim bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntülüyüz. Bu tarz sanayi sitelerinin artık yerleşim yerlerinden uzakta olması gerekiyor. Zaten bu işletme buradan taşınacağını da belirtmişti."