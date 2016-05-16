İstanbul Maltepe'de üst geçide bırakılan ses bombası patladı; 4 kişi yaralı!

Maltepe'de, D-100 Karayolu'ndaki köprünün altında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Gece saat 24.00 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin DHA'nın geçtiği habere göre; D-100 Karayolu'nun Maltepe mevkiindeki köprünün altına bırakılan basınç etkili ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Olayda, çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alarak çevrede araştırma yaptı. Bu sırada D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Ardından, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Bomba imha ekibi olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.