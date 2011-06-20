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Politika

İSTANBUL'DA PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI DEĞİŞMEDİ İSTANBUL (A.A)

20 Haziran 2011 18:01

-İSTANBUL'DA PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI DEĞİŞMEDİ İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - İstanbul 1 numaralı seçim çevresinden milletvekilliğine seçilenleri gösterir tutanağa göre, siyasi partilerin milletvekili sayılarında değişiklik meydana gelmedi. 12 Haziran'da yapılan 24. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ardından yapılan itirazların değerlendirilmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun gümrük oylarını dağıtmasının ardından, İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul'daki üç seçim çevresine ilişkin milletvekilliğine seçilenleri gösterir tutanakları ilan etti. Buna göre, 1 numaralı seçim çevresinde siyasi partilerin milletvekilliği sayılarında bir değişiklik olmadı.  MHP'nin 1 numaralı seçim çevresinde yaptığı bazı itirazlara ilişkin maddi hatalar düzeltilmesine rağmen milletvekili olamadığı öne sürülen AK Parti adayı Muhammed Bilal Macit, milletvekili seçilenleri gösterir tutanakta yer aldı. MHP adayı Hayrettin Nuhoğlu ise milletvekili listesinde yer almadı.  Milletvekillerine mazbatalarının yarından itibaren, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dağıtılacağı bildirildi. Bu arada, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatlarının, Alan'ın mazbatasını yarın alacağı öğrenildi.

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