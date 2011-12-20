-İstanbul'da parça tesirli bomba bulundu İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Sultanbeyli'de bir takside parça tesirli bomba bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesinde uygulama yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri 34 T 9835 plakalı taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada, arka koltukta el yapımı, boru tipi, parça tesirli bomba bulundu. Taksi şoförü ile araçtaki Ali A, Hüseyin M. ve Temel D, gözaltına alınarak Ahmet Yesevi Polis Merkezine götürüldü. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, etkisiz hale getirdikleri patlayıcıyı incelenmek üzere emniyete götürdü. Taksi şoförü, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Temel D. ile uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçlarından emniyette kayıtları bulunduğu öğrenilen Ali A, Temel D. ve Hüseyin M, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.