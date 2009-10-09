İstanbul'da otoyollar ücretli olabilir

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki trafik sorunu ile ilgili olarak “Bunu sıfırlarız diyen kesinlikle yalan söyler” dedi.

Başbakan Erdoğan, Üsküdar’da bulunan Marmaray inşaatında yaptığı incelemede İstanbul’da “Bazı yolların paralı hale getirileceği” şeklindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konunun detaylarını bilmediğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüşülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Ama dünyada ulaşım sıkıntısının olduğu yerlerde, Londra’nın kendine has bir çözümü olduğu gibi Amerika’da mesela Manhattan’a girenlerden ücret alarak bir önlem aldıkları görülüyor”diye konuştu.

İstanbul’da günde 700 aracın daha trafiğe çıktığını belirten Erdoğan, böylesi bir ortamda ulaşım sıkıntısının yaşanmasının doğal olduğuna işaret etti. “Bunu sıfırlarız diyenler kesinlikle yalan söylerler” diyen Erdoğan, tüm bunlara karşı bazı adımlar atmaya da çalıştıklarını söyledi. Ulaşım sorununa karşı toplu taşımanın çözüm olabileceğini söyleyen Erdoğan, bunun da tam bir çözüm sunmadığını belirterek, “Herkes istiyor ki ‘Benim altımda, evimin önünde bir araba olsun. Eşimin altında bir araba olsun. Delikanlı büyüdü onun da altında bir araba olsun’ Böyle olduğu sürece sıkıntılar da yaşanacaktır”dedi.

Toplu ulaşımda Marmaray’ı örnek veren Erdoğan, “Biz bu projeye 3,5 milyar dolar harcıyoruz. Bu günde 1,5 milyon insan taşıyacak bir kapasitede. İstanbul’un bir ucundan bir ucuna taşımayı sağlayacak. Gebze’den bin ta Halkalı’ya kadar gideceksin. Buna kültürel olarak kendimizi alıştırırsak inanıyorum ki sıkıntılar asgariye inecektir" diye konuştu.