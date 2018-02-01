İstanbul'da otobüs durağa daldı; 3 ölü

İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsüyle çarpışan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp durakta bekleyenlere çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza yapan otobüsün dün hizmete girdiği ve yeni nesil bir araç olduğu açıklandı. Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi Ramazan Şen, kazaya ilişkin olarak "Sürücü kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen bir şey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış" diye konuştu.

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada bir İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Durakta bekleyen yolculardan üç kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş"

Üsküdar’daki kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi Ramazan Şen olay yerinde açıklama yaptı. Şen, kazanın ardından durağa dalan otobüsün şoförüyle görüştüğünü belirterek "Kendisi, ’araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım’ diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş" diye konuştu.

Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten Şen, ’Süratli olduğu yönündeki’ iddiaların hatırlatılması üzerine de "Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen bir şey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız" şeklinde konuştu.

"Beyinli araçlarda bire bir bu olay yaşanabiliyor"

Bir basın mensubunun "Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu" şeklindeki sorusuna Şen, "Oluyor. Bir ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı bir şey"şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.