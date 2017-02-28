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Ekonomi

İstanbul'da otellerin yarısından fazlası boş kaldı

Turist sayısında yaşanan düşüşün en fazla hissedildiği kent İstanbul oldu

28 Şubat 2017 23:20

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ocak 2017 otel dolulukları geçen yılın ilk ayına göre yüzde 47.2 olarak aynı düzeyde kalırken, İstanbul'daki otellerin doluluk oranı da yüzde 45.7'ye kadar düştü.

Türkiye'nin konaklama sektöründe Ocak ayı doluluk verileri belli oldu. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global'in TÜROB için hazırladığı Ocak 2017 Ülke Performans Raporu açıklandı.

İstanbul en ağır kaybı yaşayan nokta

TÜROB'un açıkladığı STR verilerine göre, İstanbul'un Ocak 2016'da yüzde 48.9 olan doluluk oranı, Ocak 2017'de yüzde 6.5 düşerek yüzde 45.7 ölçüldü. İstanbul bu düşüş oranı ile Avrupa destinasyonları arasında Ocak 2017'de en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. 

İstanbul aynı zamanda, Ocak 2017'de Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedelindeki yüzde 29.7'lik düşüş ve odabaşı elde edilen gelirlerde (RevPAR) yüzde 34.2'lik düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.

Oda fiyatlarında büyük düşüş

Ocak 2017'de İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 67.4 Euro'ya geriledi. Ocak 2016'da bu rakam 95.8 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 30.8 Euro olarak ölçüldü. Ocak 2016'da bu rakam 46.8 Euro olmuştu.

Turizmcilerden İstanbul için acil çağrı

İstanbul'a yönelik acil önlemler alınması gerektiğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turizmdeki sıkıntının en ağır etkilerine İstanbul'un maruz kaldığına işaret etti.

Bayındır, "Fiyatlardaki düşüş devam etmesine rağmen Kasım ve Aralık 2016 dönemindeki doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Ancak ocak ayı rakamları yine umutlarımızı kırdı. Özellikle İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir almak gerekiyor" diye konuştu.

 

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