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İstanbul'da otelde yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kumkapı’da 6 katlı otelin birinci katında yangın çıktı

14 Haziran 2017 00:09

İstanbul Kumkapı’da 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bazı otel çalışanları ile müşteriler üst katlarda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından içeri girerek, odaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde, 2 kişinin cesediyle karşılaşıldı.

Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cesetler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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