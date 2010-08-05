İstanbul'da organik tarım alanları ve anıt ağaç tespitleri yapılacak



MEHMET DEMİRKAYA / T24





Organik tarım

Anıt ağaçlar

Boğaziçi'nin peyzaj planı yapılacakBoğaziçi'nin anıt ağaçları tespit edilecekİstanbul'un organik tarım potansiyeline bakılacakOrganik tarım ürünlerine karşı talebin her geçen gün artması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. İstanbul'un potansiyel organik tarım alanları tespit edilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Ağaç A.Ş., "İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Alanında(yaklaşık 4 bin hektar) Öneri Master Peyzaj Planının Oluşturulması, Anıt Ağaçların Tespiti ile İstanbul Genelinde Potansiyel Organik Tarım Alanlarının Tespiti" işini ihale etti. Söz konusu hizmet alım ihalesi pazarlık usulüne göre yapıldı. 28 Haziran 2010 tarihinde yapılan ve sonucu 3 Ağustos 2010 tarihinde ilan edilen ihaleye 5 adet teklif verildi. İlana göre ihaleyi, yine Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj A.Ş. 4.680.000 TL'ye üstlendi. Belediye şirketleri, üstlendikleri ihaleleri genellikle daha küçük bölümler halinde başka kişi veya kuruluşlara ihale ediyor.İstanbul'un özellikle Çatalca, Terkos, Silivri ve Şile gibi ilçe ve bölgeleri su toplama havzaları olduğu kadar aynı zamanda tarım arazilerine sahip. Ziraat mühendisleri, bu arazilerdeki tarım çalışmalarında ilaç ve gübre kullanıldığına dikkat çekerek, organik tarıma geçilmesiyle hem içme suyuna ilaçların karışmasının önüne geçileceğini, hem de İstanbul'un organik tarım ürünlerine olan ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor.Organik Tarım Derneği Başkanı Yalçın Engiz daha önce basına yaptığı açıklamada, organik tarım için İstanbul'daki arazilerin uygun olduğunu söylemişti. Bu tarım bölgelerinin her türlü yazlık-kışlık sebze ve meyveyi organik olarak yetiştirmeye olanak sağladığını savunan Engiz şuları söylemişti:"Buralarda birkaç tane çiftçinin organik tarıma başlaması sorunu çözmez. Hükümetin desteğiyle konuya eğilmek gerekiyor. Köylüler bilinçlendirilecek. Bu bölgeler taze sebzelerin, yeşil yapraklı sebzelerin üretileceği yerler olmalıdır. Bu tür ürünlere pazarlarda yüksek fiyat istendiği için birkaç pazar gezdirilir. Böyle olunca bayatlıyor ve vitaminleri gidiyor. Bu sebze ve meyvelerin tüketiciye taze olarak gitmesi için bu pazar yerlerinin o köylerde yapılan organik tarım projeleriyle bağdaştırılması gerekiyor. İstanbul'da toprak bunun için uygun".İstanbul'da kayıtlara geçen ve anıt olarak anılan birçok ağaç olmasına karşın bu alanda, kurum eliyle yapılmış geniş çaplı bir araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Kıyıda köşede kalmış, şimdiye kadar kimsenin dikkatini çekmemiş ya da tescillenip korumaya alınmamış olan ağaçları Büyükşehir Belediyesi tespit edecek.Eyüp Sultan Camii’nin dış avlusundaki çınar, Gülhane Parkı girişinin karşısında yol ortasında bulunan çınar, Anadolu Kavağı Midilli Ali Reis Camii’nin bahçesindeki çınar, Fenerbahçe Parkı’nda bulunan ikisi servi diğeri sağıkız ağacı, Bahçeköy Orman Fakültesi Eğitim Araştırma Çiftliğindeki çınar, Çengelköy Karakolu’nun arkasında çınar, Çamlıca'daki aşıklar ağacı olarak da bilinen çınar, Beykoz Parkı'ndaki çınar.